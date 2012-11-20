Судить Луценко продолжат завтра

Судьи Апелляционного суда Киева завтра в 11.00 продолжат рассмотрение жалоб экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко на приговор по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в связи с окончанием рабочего дня принял председательствующий на судебном процессе судья Олег Присяжнюк.

При этом он отметил, что для предоставления Ю.Луценко возможности общения с адвокатами, его доставят в суд в 10.00.

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Судьи заслушали объяснения подсудимых и стороны защиты, которые убеждали удовлетворить жалобу на приговор, отменить решение суда первой инстанции, закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года приговором Печерского районного суда Киева Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давыденко во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

29 августа адвокат Алексей Баганец подал апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда по делу Ю.Луценко относительно незаконного продления слежки. 30 августа другой адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин также подал апелляционную жалобу на приговор Печерского суда.

Сегодня, 20 ноября, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы Ю.Луценко на приговор по делу об организации незаконной слежки.

В зале судебного заседания, кроме осужденного Ю.Луценко, присутствуют его защитники, осужденные Олег Павленов и Владимир Тарасенко. Также в зале находятся народные депутаты от оппозиции, экс-президент Польши Александр Квасневский и бывший президент Европарламента Патрик Кокс.