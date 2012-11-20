МИД объяснил, почему ЕС медлит с саммитом

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин сказал, что дата саммита Украина – ЕС будет определена позже.

«Саммит – это большое мероприятие, он нуждается в серьезной подготовке, поэтому мы с датой определимся позже, но у нас нет никаких сомнений в том, что саммит состоится», - сказал О.Волошин. Он отметил, что никто и никогда в Европейском Союзе не говорил, что не будет саммита, поскольку это механизм диалога, от которого никто не отказывается.

О.Волошин отметил, что на сегодняшний день проведение саммита нецелесообразно. Он напомнил, что европейская сторона хочет провести саммит после полноценного формирования законодательного органа власти.

«В информационном пространстве обсуждаются и возможные изменения правительства, все, что угодно, то есть в этих условиях проводить саммит нецелесообразно», - сказал О.Волошин.

По его словам, когда по наиболее оптимистичному сценарию будут решены все эти вопросы, в Европе уже будут рождественские праздники, и никакие мероприятия уже проводиться не будут. Затем, по словам О.Волошина, в Украине начнутся новогодние, рождественские праздники, и поэтому в это время проведение саммита невозможно.