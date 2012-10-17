В ЕС говорят, что, скорее всего, саммит состоится в следующем году

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя Кощанчич.

«Несмотря на спекуляции, нет никаких новых условий для проведения саммита ЕС – Украина», - заявила она.

«Саммит ЕС - Украина проходит регулярно. Мы ожидаем выборов, чтобы начать подготовку к следующему саммиту ЕС - Украина. Это, скорее всего, приведет к тому, что саммит состоится в начале 2013 года», - добавила М.Кощанчич.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, ряд СМИ сообщили о том, что позиция Евросоюза состоит в том, что проведение саммита Украина - ЕС возможно лишь после формирования нового правительства Украины после парламентских выборов.

В то же время, Конституция Украины не предусматривает обязательного формирования нового правительства в Украине после парламентских выборов, а только – после президентских.