Ющенко возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил свой визит в Португальскую Республику и возвращается в Киев, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщалось, сегодня в Португалии В.ЮЩЕНКО принимал участие в саммите Европейской народной партии.

Во время саммита Президент Украины провел двусторонние встречи с канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ, Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом ПАСЕ Рене Ван дер ЛИНДЕНОМ и Президентом Европейского Парламента Гансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ.