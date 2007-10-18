Ющенко возвращается в Киев
21:31, 18 октября 2007Политика
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Президент участвовал в саммите ЕНП
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил свой визит в Португальскую Республику и возвращается в Киев, передает корреспондент УНИАН.
Как сообщалось, сегодня в Португалии В.ЮЩЕНКО принимал участие в саммите Европейской народной партии.
Во время саммита Президент Украины провел двусторонние встречи с канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ, Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом ПАСЕ Рене Ван дер ЛИНДЕНОМ и Президентом Европейского Парламента Гансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ.
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