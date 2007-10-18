Тимошенко в Лиссабоне поблагодарила Ющенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что Украина и Европейский Союз имеют одинаковые ценности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Лиссабоне по завершении саммита Европейской народной партии.

«Мы живем одинаковыми ценностями», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила убеждение, что это дает основания Украине рассчитывать присоединиться к ЕС не только во взглядах, но и формально.

«Думаю, мы будем надежным партнером для Евросоюза», - отметила она.

Она также поблагодарила Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за то, что он в апреле этого года принял решение распустить парламент и таким образом дал Украине шанс провести досрочные выборы.

«В.ЮЩЕНКО стал первым Президентом независимой Украины, который сказал четко «нет» коррупции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.