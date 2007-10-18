Демкоалиция введет аукционный принцип приватизации

Коалиция демократических сил намерена разработать и утвердить порядок приватизации предприятий угольной отрасли через аукционы.

Об этом говорится в коалиционном соглашении между БЮТ и НУ-НС, обнародованном на сайтах этих политических сил.

Аукционный принцип продажи угольных предприятий участники коалиции намерены закрепить в Законе «Об особенностях приватизации предприятий угольной промышленности».

Одно из заданий коалиционного правительства авторы этого документа видят в принятии решения о внесении изменений в Методику оценки имущества, предусмотрев в ней особенности оценки государственных пакетов акций, а также целостных имущественных комплексов угольных предприятий.

Кроме того, участники коалиции намерены принять решение о переходе к ценам на угольную продукцию в соответствии с ее реальной стоимостью путем регулирования ценовой политики в цепочке уголь-кокс-металл и определения цены на энергетический уголь с учетом его энергетической ценности, потребительских свойств, взаимозаменяемости и экологической приемлемости в сопоставлении со стоимостью и аналогичными показателями других видов топлива.

Демократическая коалиция также планирует обеспечить ежегодное введение в действие новых производственных мощностей по добыче угля в соответствии с реальными потребностями государства. При этом ежегодную добычу угля планируется обеспечить на уровне не менее 90,9 млн. тонн.