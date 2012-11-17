Израиль сбил нацеленную на Тель-Авив боевую ракету

По словам местных жителей, они слышали звук взрыва, а над южным предместьем Тель-Авива видели облако дыма.

Как заявили представители армии обороны и полиции Израиля, залпом батареи системы ПВО "Железный купол" удалось сбить в воздухе нацеленную на город ракету. Ранее боевики движения ХАМАС объявили, что они выпустили по Тель-Авиву очередную ракету.

В среду, 14 ноября, Израиль начал в секторе Газа военно-воздушную операцию против ХАМАСа, поводом для которой послужили регулярные ракетные обстрелы израильской территории. Целями израильских ударов названы военные объекты и руководители ХАМАСа. 14 ноября погиб один из лидеров движения Ахмад Джабари.

Со своей стороны, палестинские боевики продолжали атаковать Израиль - в частности, они выпустили несколько ракет по Тель-Авиву, но ущерба те не причинили.

Утром в субботу израильские ВВС нанесли по сектору Газа удар, в результате которого было фактически уничтожено здание администрации премьер-министра Исмаила Хании.

Общее число погибших за период эскалации конфликта составляет, по данным Agence France-Presse, 43 человека, в их числе сорок палестинцев и трое израильтян, отмечает Lenta.ru.