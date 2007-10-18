Саркози написал письмо Тимошенко

Президент Франции Николя САРКОЗИ заверяет лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО, что французское председательство в Европейском Союзе с 1 июля 2008 года приложит все усилия для успешного заключения усиленного соглашения между Украиной и ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом говорится в письме Н.САРКОЗИ, которое он направил Ю.ТИМОШЕНКО.

«Дорогая Юлия! Как Вам известно, Франция выступает в поддержку скорейшего заключения будущего усиленного соглашения, переговоры относительно которого сейчас продолжаются: оно позволит ощутимо углубить наше партнерство в интересах стабильности и процветания Вашей страны. Заверяю Вас, что французское председательство в Европейском Союзе с 1 июля 2008 года приложит все усилия, чтобы продвинуть вперед и, по возможности, успешно завершить переговоры об усиленном соглашении», - подчеркнул Президент Франции.

В письме Н.САРКОЗИ также отметил: «Заранее рад случаю обсудить с Вами различные вопросы, имеющие большое значение для Украины, для Франции и для ЕС. Ваша осведомленность и аналитический взгляд на ситуацию в Украине будут очень ценными для меня».

Кроме того, Президент Франции подтвердил готовность встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО в ближайшее время. «Буду рад возможности принять Вас до окончания текущего года по случаю Вашего пребывания в Париже», - сказал он.