Оппозиция предлагает запретить «благотворительность» во время выборов

Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко и народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей Сас зарегистрировали в парламенте проект закона о внесении изменений в статью 74 Закона «О выборах народных депутатов Украины» (относительно запрета предоставления благотворительной материальной помощи во время выборов).

По словам одного из авторов законопроекта Н.Томенко, исходя из того, что так называемая благотворительность стала главной формой подкупа избирателей, предложенный проект закона предусматривает запрет на осуществление благотворительности или благотворительной деятельности в виде предоставления материальной помощи гражданам во время избирательной кампании, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко.

Авторы проекта закона отмечают, что прошедшие выборы засвидетельствовали, что главным источником прямого и непрямого подкупа избирателей стало предоставление так называемой благотворительной материальной помощи под обещание голосовать за соответствующего кандидата. Они напомнили, что обычно такая помощь оказывалась «независимыми» благотворительными организациями, официально не связанными с субъектами избирательного процесса. При этом фамилия кандидата, за поддержку которого осуществлялась такая «благотворительность», не фигурировала ни в каких документах, а потому привлечь к ответственности виновных в подкупе избирателей оказалось практически невозможно, констатировали они.

«Цель закона - ввести правовой механизм предотвращения подкупа избирателей через предоставление им так называемой «благотворительной материальной помощи», - отмечают его авторы. Так, законопроектом, в частности, предлагается дополнить статью 74 Закона «О выборах народных депутатов Украины» отдельным пунктом, который будет определять, что «в период от начала избирательного процесса до дня голосования запрещается осуществление благотворительности или благотворительной деятельности в виде предоставления материальной помощи физическим лицам - гражданам Украины».