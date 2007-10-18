Генпрокуратура вот-вот должна допросить Цушко об отравлении

Подавший в отставку министр внутренних дел Василий Цушко в ближайшее время будет опрошен в связи с его заявлением о возможном отравлении.

Об этом на пресс-конференции в Одессе заявил генпрокурор Александр Медведько, сообщает Украинская правда

"Есть договоренность, что он (и.о. министра внутренних дел Михаил Корниенко) выйдет на него (Цушко), а, возможно, уже и вышел..., что вчера-сегодня мы его (Цушко) опросим, и после будет принято соответствующее решение", - сказал генпрокурор.

Медведько также сообщил, что Генпрокуратура занималась переводом медицинских документов с немецкого языка и опрашивала свидетелей.

Как известно, по состоянию на 12 октября Генпрокуратура еще не приняла решения относительно заявления Цушко о возможном его отравлении, поскольку не могла опросить его в связи с болезнью.

"Решение в настоящее время не принято в связи с его болезнью и невозможностью опросить его по тем фактам, которые изложены в его заявлении", - сообщала пресс-служба Генпрокуратуры.

30 сентября министр внутренних дел, кандидат в народные депутаты от Соцпартии Цушко принял решение уйти в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья.

26 сентября на пресс-конференции Цушко предоставил документальные подтверждения факта выявления в его крови теофилина в летальных дозах и дигоксина, которые привели к инфаркту миокарда.

27 сентября Цушко передал заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела генпрокурору и подчеркнул, что будет настаивать на возбуждении уголовного дела Генпрокуратурой по факту его отравления.