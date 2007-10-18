Зварич считает, что Симоненко пытается реанимировать Мороза

13:15, 18 октября 2007
Политика
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Политик прочитал "очень долгий трактат"

Иск КПУ, направленный в Высший административный суд Украины, о признании неправомерности действий ЦИК по установлению результатов выборов является попыткой реанимировать “антикризисную” коалицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины – Народной самообороны», об этом заявил член блока Роман ЗВАРИЧ.

“Этот иск, скорее всего, очередная политическая акция, направленная на то, чтобы каким-то образом реанимировать старую коалицию из «регионалов», коммунистов и социалистов. В КПУ пытаются ухватиться за последнюю соломинку”, - убежден он.

При этом Р.ЗВАРИЧ отметил, что не видит в этом иске никакой серьезной угрозы. Он высказал мнение, что суд вынесет решение об отказе в удовлетворении иска.

По его словам, странно, что ВАСУ принял решение о производстве дела по иску коммунистов. Есть как формальные, так и материальные основания, на которые можно было бы сослаться и отказать в рассмотрении этого дела, считает Р.ЗВАРИЧ.

«Я читал этот очень длинный трактат, который называется «иск КПУ к ВАСУ», но не нашел там предмета спора. Вот например, в иске написано, что, по данным общественных организаций, зарубежных наблюдателей, наблюдателей от политических партий, в день голосования 30 сентября установлены массовые нарушения избирательного законодательства, связанные с составлением и уточнением списков избирателей. В Винницкой области выявлено 26 неточностей, в Запорожской - 39 и тому подобное. Как это влияет на установление результатов выборов Центральной избирательной комиссией, мне трудно понять», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 17 октября кандидат в народные депутаты от КПУ Сергей ГМЫРЯ обратился в Высший административный суд с исковым заявлением о признании действий Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов противоправными. С.ГМЫРЯ также просил суд запретить газетам «Голос України» и «Урядовий кур’єр» публиковать результаты парламентских выборов до решения дела по существу.

В тот же день ВАСУ вынес решение, которым запретил Центризбиркому официально обнародовать результаты выборов в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр» в обеспечение иска С.ГМЫРИ.

В пятидневный срок, в соответствии с действующим законодательством, ВАСУ должен завершить рассмотрение полученного иска, и, соответственно, до решения этого дела по существу ЦИК не имеет права официально обнародовать результаты досрочных парламентских выборов.

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