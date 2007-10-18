Социалисты воспряли духом

СПУ поддерживает инициативу коммунистов признать действия ЦИК относительно установления результатов выборов-2007 противоправными.

«Нашлась одна политическая сила, которая прошла в парламент, но вместе с тем имеет мужество сказать, что выборы были нечестными, и добиваться справедливости», - сказал социалист, народный депутат 5 созыва Николай Садовой.

«Коммунисты - пока единственная парламентская сила, которая не побоялась заявить, что ЦИК считал голоса так, что 2+2 получалось 5», - отметил он. Руководитель Кировоградского обкома СПУ напомнил, что 12 октября кандидат в депутаты от Социалистической партии Иван Бокий просил Высший административный суд (ВАСУ) обязать Центральную избирательную комиссию пересчитать голоса на выборах Верховной Рады на основе уточненных списков избирателей, однако ВАСУ отказался рассмотреть этот иск.

По мнению Садового, если к СПУ и КПУ присоединится Партия Регионов, если все силы коалиции объединятся в этом направлении, то вместе они могут добиться справедливости и признать действия ЦИК незаконными.

«Вы же видите, Соцпартия требовала внести уточнения в списки избирателей, коммунисты заявляют о нарушениях со стороны ЦИК Конституции в части соблюдения прав граждан, а также обвиняют Центризбирком в нарушении закона о ЦИК и закона о выборах народных депутатов. Если еще свои претензии выскажет Партия Регионов, обратившись в суд, то будут основания для пересмотра итогов выборов если не по всей Украине, то на тех участках, где были зафиксированы самые масштабные фальсификации», - заявил Николай Садовой.

Пресс-служба СПУ