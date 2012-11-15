На семнадцатый день голодовки к Тимошенко приедут немецкие врачи
Сегодня в Центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, прибудут ее лечащие врачи из берлинской клиники «Шарите».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Юлия Германова.
«Должны прибыть, ожидаем несколько врачей», - сказала Ю.Германова.
Она сказала, что о времени брифинга немецких врачей будет сообщено позже.
Как сообщал УНИАН, 29 октября Ю.Тимошенко в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов объявила бессрочную голодовку.
Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.
С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзалізниці" в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр.