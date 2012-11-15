На семнадцатый день голодовки к Тимошенко приедут немецкие врачи

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Юлия Германова.

«Должны прибыть, ожидаем несколько врачей», - сказала Ю.Германова.

Она сказала, что о времени брифинга немецких врачей будет сообщено позже.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Ю.Тимошенко в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов объявила бессрочную голодовку.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзалізниці" в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр.