У новых депутатов будет три недели, чтобы оформиться на работу в парламент

У новых депутатов будет три недели, чтобы подать документы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что первая сессия Верховной Рады нового созыва начнется не позже, чем через 25 дней с момента официального обнародования Центризбиркомом результатов досрочных парламентских выборов. Об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ЦИК на протяжении пяти дней со дня объявления результатов выборов должна их обнародовать в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр». «Насколько я знаю, соответствующие письма от ЦИК редакциям этих газет уже есть», - сказала лидер БЮТ.

После того, как эти результаты будут обнародованы в газетах, на протяжении 20 дней кандидаты в народные депутаты должны подать в ЦИК соответствующие документы для получения временного удостоверения народного депутата. «Я уверена, что депутаты двух наших фракций сделают это значительно быстрее», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, определились ли БЮТ и НУ-НС с составом своих представителей в рабочую группу по подготовке первого заседания ВР, один из лидеров НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что пока окончательно этот перечень не определен. При этом он напомнил, что в состав рабочей группы будут входить по 5 представителей от каждой политической силы, победившей на выборах.

Председатель ВР будет избран в первый день работы парламента

Председатель Верховной Рады Украины будет избран в первый день работы парламента. Об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом она отметила, что необходимо избрать руководство парламента, чтобы можно было принимать законы.

На вопрос, в первый ли же день будет избираться и первый заместитель и заместитель председателя ВР, Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что коалиция готова рассматривать вопрос относительно избрания на должность заместителя председателя ВР представителя оппозиции.

Лидер БЮТ отметила, что после избрания Вячеслава КИРИЛЕНКО председателем ВР в парламенте будут приняты пакетом законопроекты по процедуре ad-hoc.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что этой процедурой предусмотрено голосование по отдельной процедуре по тому или другому вопросу (вне регламента).

По ее убеждению, никаких регламентных препятствий для принятия в пакете 12 законопроектов, который предлагает коалиция, нет. При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, если есть политические препятствия, то коалиция готова с оппозицией обсудить вопросы, касающиеся, в частности, нормы закона об оппозиции и относительно местных органов власти.

Лидер БЮТ также отметила, что если оппозиция не поддержит законопроекты, которые касаются отмены депутатской неприкосновенности и отмены льгот, то коалиция сама проголосует за эти законопроекты. «Мы проголосуем без них», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что БЮТ «с большим удовлетворением» проголосует за кандидатуру В.КИРИЛЕНКО на должность председателя ВР. Ю.ТИМОШЕНКО считает, что «это прекрасная кандидатура», которая была предложена блоком НУ-НС.

В.КИРИЛЕНКО, в свою очередь, отметил, что все разговоры, которые ведутся со стороны оппонентов о том, что могут быть не поддержаны кандидатуры на должность председателя ВР или премьер-министра Украины, направлены на то, чтобы «покачнуть достоинство» БЮТ и НУ-НС. Он отметил, что имел достаточно продолжительную встречу, в частности с Юрием ЕХАНУРОВЫМ, и вся фракция НУ-НС будет голосовать за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом В.КИРИЛЕНКО отметил, что никаких групп в блоке НУ-НС, выступающих против существующих на сегодня договоренностей, нет . Он отметил, что все 100% членов коалиции проголосуют за кандидатуры председателя ВР и премьер-министра Украины на сессии парламента.

БЮТ и НУ-НС пока не согласовали кандида на мэра Киева

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” и Блок Юлии Тимошенко пока не согласовали единую кандидатуру на должность мэра Киева.

Юлия ТИМОШЕНКО напомнила, что принятие постановления о проведении досрочных выборов мэра столицы и Киевсовета является одним из первоочередных задач демократической коалиции.

При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, окончательно определяться с согласованной кандидатурой на должность мэра от коалиции демократических сил необходимо только после принятия соответствующих проектов документов. «Нам сначала надо от этого мэра избавиться, а затем говорить о согласованной кандидатуре», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли коалиция поддержать на должность мэра лидера НУ-НС Юрия ЛУЦЕНКО, председатель Политсовета блока Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что этот вопрос будет решаться в зависимости от того, захочет ли сам Ю.ЛУЦЕНКО возглавить киевскую власть. «Если он выразит такое желание, то блок НУ-НС с радостью его поддержит», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

НУ-НС еще не обсуждал новых министров

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» на будущей неделе будет определяться с кандидатурами, которые будут представлять этот блок в новом составе Кабинета министров.

Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что на данный момент не может единолично говорить о каких-то фамилиях от НУ-НС в новом составе Кабинета министров.

По словам В.КИРИЛЕНКО, каждая кандидатура на конкретную должность будет обсуждаться сначала в блоке, а затем непосредственно с коллегами по коалиции – Блоком Юлии Тимошенко.

При этом В.КИРИЛЕНКО заверил, что в новом составе правительства будут учтены интересы всех политических сил, которые входят в НУ-НС.

Говорить о персональном составе Кабмина отказалась и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. «Я не уполномочена говорить о персоналиях, поскольку обсуждение этих кандидатур еще не состоялось», - сказала она на пресс-конференции.

Делить парламентские комитеты еще рано

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ и блок “Наша Украина – Народная самооборона” не распределяли должности руководителей парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время пресс-конференции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на сегодня распределять должности профильных комитетов Верховной Рады нецелесообразно, поскольку согласно законодательству и Регламенту ВР, каждая политическая сила, прошедшая в парламент, должна делегировать своих представителей в комитеты, исходя из количества членов фракции. Только после формирования комитетов можно будет говорить об избрании их руководства.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в соглашении о создании коалиции между БЮТ и НУ-НС, как заявлялось ранее, кандидатуры на должности силовых ведомств, в том числе и генеральный прокурор, будут назначаться по представлению Президента.

По ее словам, БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” договорились, что за условия, когда представитель одной политической силы является министром, то представитель другой политической силы должен быть первым заместителем министра.

Что получит оппозиция?

Кроме того, лидер БЮТ сообщила, что законопроектом об оппозиции предусмотрено предложить политическим силам, не вошедшим в коалицию, должность вице-премьер-министра Украины, который будет выполнять контрольные функции. По ее мнению, Партия регионов «на такие отчаянные шаги в жизни никогда не шла». «Всегда все было закрыто за семью печатями, поскольку делили имущество, собственность, ресурсы, заводы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что демократическая коалиция является абсолютно открытой, поскольку ей ничего скрывать от оппозиции, от общества.

Ю.ТИМОШЕНКО также заметила, что оппозиции предлагаются должности заместителей министров и заместителей глав облгосадминистраций, а также заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти для осуществления контрольных функций.

Кроме того, оппозиции будет предложена должность руководителя Счетной палаты, а также право делегировать своих представителей в наблюдательные советы всех без исключения структур и руководства в контролирующих комитетах парламента.