У Януковича решили одеть украинских штирлицев в форму
13:36, 17 октября 2007Политика
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Правительство сегодня на заседании утвердило образцы форменной одежды и знаков отличия Службы внешней разведки.
Об этом УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.
«Служба внешней разведки раньше являлась структурным подразделением Службы безопасности Украины и пользовалась знаками отличия СБУ. Теперь это самостоятельная служба, центральный орган исполнительной власти, который предусматривает свои знаки отличия, и сегодня они были утверждены», - сказал А.КУЗЬМУК.
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