У Януковича решили одеть украинских штирлицев в форму

Правительство сегодня на заседании утвердило образцы форменной одежды и знаков отличия Службы внешней разведки.

Об этом УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.

«Служба внешней разведки раньше являлась структурным подразделением Службы безопасности Украины и пользовалась знаками отличия СБУ. Теперь это самостоятельная служба, центральный орган исполнительной власти, который предусматривает свои знаки отличия, и сегодня они были утверждены», - сказал А.КУЗЬМУК.