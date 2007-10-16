УНП позаботится о национальных приоритетах в парламенте

Украинская народная партия намерена контролировать соблюдение коалицией национальных приоритетов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом заявил заместитель председателя партии Ярослав ДЖОДЖИК.

"Как представители правой политической силы мы будем следить за соблюдением демократической коалицией национальных приоритетов. Как идеологическая политическая сила мы будем отстаивать формирование политической системы Украины на основе идейных партий, а не политических проектов. Как партия европейских ценностей мы будем предлагать реальные пути наступления на коррупцию, а не имитацию борьбы", - подчеркнул заместитель председателя УНП.

Он рассказал, что представители УНП внесли соответствующие предложения к Программе действий коалиции демократических сил, работа над которой ведется в эти дни.

Я.ДЖОРДЖИК отметил, что УНП настаивает на введении в Программу действий коалиции закона о декларировании доходов и расходов высшими должностными лицами государства, открытых региональных списков и мер для сохранения и развития национальной идентичности украинцев.

"Во время избирательной кампании и НУ-НС, и БЮТ давали много обещаний, которые отвечали программным принципам УНП и нашему виденью развития страны. Мы будем настаивать, чтобы они «не выпали» из Программы действий коалиции, и были реализованы – как законопроекты, которые примет демократическое большинство, и соответствующие шаги сформированного им правительства", - заявил Я.ДЖОДЖИК.

Среди позиций, которым угрожает "выпасть" из Программы действий коалиции, он назвал "сохранение и развитие национальной идентичности украинцев", ключевые меры по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, а также "необходимые меры для создания эффективной политической системы на основе реальных политических партий".

В частности, в контексте борьбы с коррупцией он отмечает необходимость принятия Закона «О декларировании высшими должностными лицами Украины, государственными служащими 1-3 категории и руководителями органов местного самоуправления имущества, доходов и расходов» (такой законопроект был разработан УНП еще в 2005 году, однако не нашел поддержки тогдашнего депутатского корпуса), а также закона о люстрации по коррупционным признакам.

В контексте становления эффективной политической системы, УНП считает необходимым "введение системы выборов в ВР на основе открытых региональных избирательных списков" (Избирательный кодекс с такой нормой также был разработан представителями УНП в 2002 году). "Такая система поможет ликвидировать главную проблему выборов по партийным спискам: когда люди избирают лидера, а он в списке исподтишка проводит олигархов, коррупционеров и других далеких от политики людей, которые в парламенте легко меняют политический цвет. Эту неприятность в Верховной Раде прошлого созыва пережили и БЮТ, и “Наша Украина”", - отметил Я.ДЖОДЖИК.

Он отметил, что УНП и в дальнейшем настаивает на внесении изменений в законодательство о политических партиях относительно возможности их объединения (такие предложения УНП разработала и направила в Минюсту в феврале с.г.), и относительно внедрения внутрипартийной демократии – в частности, избрание руководителей партийных органов любого уровня должно проходить путем тайного голосования.

Я.ДЖОДЖИК также выразил обеспокоенность угрозой "уменьшения внимания демократической коалиции к вопросам сохранения и развития национальной идентичности украинцев". Поэтому в своих предложениях УНП, по его словам, настаивает на введении в Программу действий коалиции мер на обеспечение статуса украинского языка как единственного государственного (в частности, путем ведения всей официальной деловой документации, обучения в вузах и всех общеобразовательных школах только на украинском языке), приоритета развития украинской культуры, языка, книгоиздания (в частности, через налоговые льготы меценатам, введение налога на рекламу на иностранных языках на территории Украины, требование 100% дубляжа всех кинофильмов иностранных производителей и др).

"УНП также считает принципиальным вопросом для демократической коалиции расставить точки над "і" в отношении к украинской истории – через принятие постановления Верховной Рады о признании воинов ОУН-УПА борцами за независимость Украины и установления уголовной ответственности за публичное непризнание Голодомора 1932-33 гг. актом геноцида украинского народа", - отметил Я.ДЖОДЖИК.