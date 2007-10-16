Регионалы подождут, пока ”труп противника не проплывет по реке”?

Политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что коалиция демократических сил будет создана, но она не сможет сформировать сбалансированную власть.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня журналистам в Киеве.

«Союз возможен, и он будет создан, я думаю, в первые дни. Но способность коалиции сформировать власть, в которой будет баланс, - в этом большие сомнения», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Он мотивировал свою позицию тем, что уже сейчас в составе блока «Наша Украина - Народная самооборона» не все политики разделяют взгляды и экономические предложения лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

«И многие не готовы голосовать за нее как за премьера, но, в то же время, эти политики будут участвовать в коалиции и в большинстве. Также неоднозначной является кандидатура Вячеслава КИРИЛЕНКО (на должность спикера парламента – УНИАН)», - пояснил он.

Кроме того, политолог назвал фактором неустойчивости коалиции демократических сил разногласия, касающиеся реализации политических инициатив Президента, которые являются условием формирования коалиции.

«Коалиция будет, а вот премьериада, формирование власти может затянуться», - предположил А.ЕРМОЛАЕВ.

Политолог прогнозирует два возможных варианта развития событий, один из которых предполагает формирование технического «помаранчевого» правительства с нейтральными фигурами в результате провала голосования по кандидатуре Ю.ТИМОШЕНКО.

«Такой вариант позволит сохранить политическое большинство минимум на год, позволит войти в бюджетный год и поддержать инициативу Президента по конституционной реформе. Такая схема более выгодна Виктору ЮЩЕНКО, потому что он получает управляемое правительство без ярких лидеров и политическую поддержку по конституционному процессу», - считает он.

По мнению А.ЕРМОЛАЕВА, второй вариант развития событий является негативным.

«В случае провала голосования по ключевым позициям в Верховной Раде и Кабинете Министров «помаранчевая» коалиция начнет разваливаться из-за внутренних кризисов. Здесь возможны как радикальные версии – блокирование работы ВР – до варианта перехвата инициативы идеи широкой коалиции», - пояснил он.

Эксперт также отметил, что Партии регионов невыгодно находится «в состоянии войны». «В случае, если сохранится шанс на компромисс, Партия регионов войдет в Верховную Раду и займет позицию «мудрого индейца», который будет ожидать, пока труп противника не проплывет по реке. А вот если Президент вновь совершит кульбит на 180 градусов, если поддержит коалиционное правительство формально и неформально, то, я думаю, что Партия регионов использует опыт 2007 года», - добавил он.

А.ЕРМОЛАЕВ также не исключил, что в случае второго варианта развития событий Партия регионов может пойти на досрочные парламентские выборы и поддержать идею проведения досрочных президентских выборов.

«Судьба премьерства Юлии ТИМОШЕНКО, мне кажется, находится в руках Президента. Можно провести аналогию с 1999 годом, когда Леонид КУЧМА формально поддержал выдвинутую кандидатуру Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО, но не сделал ни одного телодвижения, чтобы обеспечить неформальную поддержку, в результате чего прошла кандидатура Виктора ЮЩЕНКО (на должность премьер-министра – УНИАН)», - отметил политолог.