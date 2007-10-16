Оранжевая коалиция ликвидирует Тендерную палату?

Демократическая коалиция в Верховной Раде VI созыва инициирует внесение изменений в законодательство о государственных закупках и лишит Тендерную палату Украины (ТПУ) как общественную организацию функций контроля в данной сфере.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал председатель Львовской областной государственной администрации Петр ОЛИЙНЫК.

«Я убежден, что демократическое большинство, которое будет создано в Верховной Раде, сформирует демократическое правительство, которое ликвидирует Тендерную палату», - сказал он.

При этом губернатор отметил, что данную инициативу в парламенте нового созыва поддержат все здоровые политические силы.

Как сказал П.ОЛИЙНЫК, на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны он предложил вынести на рассмотрение Конституционного Суда вопрос о конституционности существования такого органа как ТПУ.

Губернатор отметил, что действующая система госзакупок приводит к перерасходу государственных средств как минимум на 15%. «Миллиарды гривень служат группке людей, которые приватизировали публичные государственные средства и львиную их часть аккумулируют на соответствующих счетах», - сказал П.ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно заявлял о коррумпированности действующего законодательства в сфере госзакупок и указывал на необходимость скорейшего принятия изменений в действующую редакцию закона.

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ попросил Генеральную прокуратуру дополнительно проверить деятельность Тендерной палаты.

«Большей коррупции, чем в Тендерной палате, в стране нет, поэтому будем принимать самые жесткие меры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.