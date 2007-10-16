В СПУ потирают руки: БЮТ и НУ-НС теперь придется выполнять обещания

Социалист Виталий ШИБКО прогнозирует недолговечность коалиционного союза блока «Наша Украина – Народная Самооборона» и БЮТ.

Как сообщает сайт СПУ, В.ШИБКО считает, что эта коалиция “очень скоро разрушится изнутри: из-за внутренних противоречий». По его словам, “ведь БЮТ и НУ-НС надо будет выполнять данные избирателям обещания».

«Мы же вот-вот должны получить вклады Сбербанка СССР и перейти на профессиональную армию с 2008 года. Поэтому мы очень скоро станем свидетелями того, как союзники будут упрекать друг друга в том, что им не дают реализовать предвыборные программы», - сказал В.ШИБКО.

По его словам, «разваливать коалицию НУ-НС и БЮТ с помощью судебных оспариваний результатов выборов нет никакой необходимости». «Проигравшие тут не при чем: все дело в выигравших», - подчеркнул он.

Он прогнозирует, что в сложной ситуации окажется и Партия регионов, «которая не привыкла работать в оппозиции». Вместе с тем, В.ШИБКО не уверен, что боязнь оппозиционной жизни заставит Партию регионов искать способы пересмотра или отмены итогов выборов-2007.