Тягнибок говорит, что власть переживает свои последние месяцы

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время количество участников акции увеличились, но бойцы спецподразделения милиции «Беркут» не пропускают новых участников на площадь Леси Украинки, хотя ранее со стороны станции метро «Печерская» для митингующих был сделан проход.

Перед участниками акции выступили лидеры оппозиции: Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок.

«Если мы хотим жить как в цивилизованных странах, мы должны отстоять свои голоса. Победа будет за нами», - отметил В.Кличко.

В свою очередь О.Тягнибок заявил, что акция против фальсификаций будет бессрочной и будет проходить не только в Киеве, но и в других городах Украины.

«У этой власти остались последние часы, последние дни, возможно, последние месяцы. Поэтому они ведут себя как в агонии», - сказал О.Тягнибок.

Участники митинга время от времени обращаются к бойцам «Беркуту» с просьбой покинуть площадь.