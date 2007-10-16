Луценко анонсирует на завтра коалиционное соглашение

16:56, 16 октября 2007
Политика
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Дату перенесли из-за траура

Юрий Луценко, Юлия Тимошенко и Вячеслав Кириленко во время подписания соглашения о создании коалиции в Верховной Раде. Киев, 15 октябряБлок Юлии Тимошенко и Блок "Наша Украина – Народная Самооборона" намереваются обнародовать коалиционное соглашение 17 октября. Об этом со ссылкой на лидера  «Нашей Украины – Народной Самообороны» Юрия Луценко сообщает сайт блока НУ-НС.

"Вскоре мы обнародуем весь текст с дополнениями", - сказал Луценко.

По его словам, поскольку 16 октября в Украине объявлен день траура в связи со взрывами в Днепропетровске, то соглашение будет обнародовано 17 октября.

 

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