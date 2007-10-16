Политсовет НУ-НС утвердил распределение квот с БЮТ

Политсовет блока НУ-НС завершил свою работу и принял ряд решений. Об этом РБК-Украина сообщил член политсовета Юрий Кармазин. В частности, политсовет принял решение о прекращении работы Центрального избирательного штаба и подотчетных штабов блока. Политсовет также обсудил принципы работы будущей коалиции.

Ю.Кармазин сообщил, что во время заседания политсовета было принято решение о том, что сторона, выдвигающего своего представителя на должность в министерстве или ведомстве несет полную ответственность за сферу деятельности.

Как сообщил РБК-Украина Ю.Кармазин, политсовет блока сегодня не обсуждал кандидатуры на те или иные посты, но распределил квоты в правительстве, парламенте и других ведомствах между БЮТ и "НУ-НС" (межблоковое квотирование). Межпартийное квотирование еще не завершено и продолжается. Кроме этого, он отметил, что посты министров обороны, министров иностранных дел, министра внутренних дел и главы СБУ не обсуждались, поскольку эти кандидатуры будут предлагаться исключительно Президентом.

Кроме того, были обсуждены 12 первоочередных законопроектов, принятие которых необходимо осуществить до утверждения кандидатуры премьер-министра. В этом вопросе, по словам Ю.Кармазина возникла дискуссия по законодательным проектам об императивном мандате и увеличению проходного барьера (с 3% до 5%).

РБК-Украина