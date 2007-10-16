У Литвина не хотят гадать на Тимошенко на кофейной гуще

Блок Литвина определится с поддержкой лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра только после создания в парламенте большинства и выдвижения ее кандидатуры на эту должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил кандидат в народные депутаты от Блока Литвина Михаил СИРОТА, который принимал участие в открытом заседании общественно-политического объединения «Украинский форум».

По словам М.СИРОТЫ, сначала должно быть сформировано парламентское большинство, и если оно будет “помаранчевым” и выдвинет на должность премьера кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО, «тогда Блок Литвина рассмотрит этот вопрос».

«А до того, это гадание на кофейной гуще. Сейчас этот вопрос не имеет ни правового, ни политического основания», - добавил он.