Тимошенко говорит, что новая идея Ющенко - еще хуже, чем было

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отрицательно оценивает возможность передачи газораспределительных сетей в концессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, комментируя вчерашнее заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Юрия ПРОДАНА.

«Я отношусь к этому крайне отрицательно именно потому, что концессия – это еще хуже, чем приватизация», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что сегодня владельцу систем газоснабжения по крайней мере можно ставить какие-то условия. «Если он не выполняет такие условия, то можно назад забрать имущество, можно привлечь к ответственности. А концессия – это когда никто ни за что не отвечает», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что исключительно государство должно владеть такими объектами.

Как сообщал УНИАН, 15 октября заместитель секретаря СНБО Ю.ПРОДАН по итогам совещания по вопросам энергетики у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО заявил, что государство намерено передать газораспределительные сети в концессию.

По словам Ю.ПРОДАНА, государство намерено передавать газораспределительные сети в концессию по договорам, для чего необходимо провести переоценку стоимости газораспределительных сетей, которая на сегодняшний день составляет более 9 млрд. грн.

Он отметил, что сейчас структура собственности предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазы) непрозрачна, и газовое хозяйство никоим образом не заинтересовано в модернизации газораспределительных сетей, а также нет никакой ответственности за соблюдение правил эксплуатации сетей.

При этом Ю.ПРОДАН заявил, что в договорах концессии будет определена четкая ответственность за пользование газораспределительными сетями. «Если не будут выполняться условия договоров концессии, они будут забираться и будут переданы в управление «Укргазсети», - сказал он.

Также он сказал, что из 45 гор- и облгазов только 39 являются рентабельными и имеют небольшую прибыль.