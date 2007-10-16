Кравчук считает, что власти пора перестать говорить, почему она не может

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК убежден, что в новоизбранной Верховной Раде будет сформирована оппозиция, которая станет реальной силой, а не оппозицией-оппонентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая на открытом заседании общественно-политического объединения «Украинский форум».

«Оппозиция должна стать реальной силой, а не оппонентом, реальным участником выполнения политических задач», - сказал Л.КРАВЧУК.

Он выразил надежду, что «такая оппозиция у нас будет».

Также в своем выступлении Л.КРАВЧУК сказал, что власть должна начать работать, «нужно отказаться от акцентов на причинах, почему она не может работать».