Кравчук считает, что власти пора перестать говорить, почему она не может
14:00, 16 октября 2007Политика
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А оппозиция должна стать реальной силой
Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК убежден, что в новоизбранной Верховной Раде будет сформирована оппозиция, которая станет реальной силой, а не оппозицией-оппонентом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая на открытом заседании общественно-политического объединения «Украинский форум».
«Оппозиция должна стать реальной силой, а не оппонентом, реальным участником выполнения политических задач», - сказал Л.КРАВЧУК.
Он выразил надежду, что «такая оппозиция у нас будет».
Также в своем выступлении Л.КРАВЧУК сказал, что власть должна начать работать, «нужно отказаться от акцентов на причинах, почему она не может работать».
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