Регионалы не дадут ВР голосовать, пока Тимошенко не станет премьером

Один из лидеров Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ заявляет, что Партия регионов выступает против принятия любых законодательных актов до формирования парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чорновил сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции.

По его словам, если НУ-НС и БЮТ уже взялись сформировать коалицию, то пусть ее формируют.

Т.Черновил сказал, что принятие любых законов возможно только после официального формирования парламентской коалиции. Он прибавил, что Партия регионов не допустит принятия любых законодательных актов к окончанию этого процесса.

«Давайте сформируем коалицию, а уже после этого будем совместно работать над законодательными актами», - сказал Т.Черновил.

"Мы не допустимо сделать это (принимать законодательные акты до голосования по кандидатурам премьер-министра и членов правительства - ред). Вы создаете коалицию - сделайте это до конца, а затем все вместе займемся законодательной деятельностью", - сказал Черновил.

Он предположил, что выдвижение идеи о рассмотрении Радой ряда законопроектов до голосования по кандидатуре премьера связано с недоверием, существующим между президентом Виктором Ющенко и лидером БЮТ Юлии Тимошенко.

"Если коалиция будет создана с нарушением закона, может повторится дежавю 2006 года, когда мы блокировали работу Верховной Рады", - сказал он.

Также, по словам, Чорновола, председатель Верховной Рады V созыва Александр Мороз во вторник, среду выступит с инициативой проведения заседания рабочей группы по подготовке работы нового парламента.

"Это вопрос исключительно к Александру Морозу. Он может отказаться от этой работы… Я все же ожидаю, что сегодня, максимум завтра, Александр Мороз выступит с этой инициативой", - сказала регионал, цитирует его Лига.

По словам Черновила, 10 дней, отведенные спикеру парламента предыдущего созыва для данной инициативы, - вопрос выдержки для БЮТ и НУНС, поскольку если они не выдержав срок, сами займутся организационной работой, у Партии регионов появятся основания обвинить их в срыве работы новой Верховной Рады.

Черновил сообщил, что Партия регионов с вторника начинает подготовку к формированию своей части рабочей группы, которая займется организацией работы нового парламента.