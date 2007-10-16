У Цушко говорят: не так страшно МВД, как его малюют политики

МВД Украины в очередной раз просит не втягивать милицию в политику.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечает МВД, работники органов внутренних дел своими действиями (в том числе во время избирательной кампании) доказали обществу, что милиция находится вне политики и служит лишь своему народу, последовательно соблюдая требования Конституции и действующее законодательство Украины.

При этом в ДОС отмечают, что на днях некоторые «интернет-издания подбросили во всемирную сеть информационную «утку» о том, что якобы МВД Украины получило указание от одной из политических сил «круто разобраться» с другой политической силой и этим повлиять на состав будущей парламентской коалиции». «На фоне политических консультаций между победителями парламентской гонки о формате будущей коалиции попытки приписать МВД незаконные намерения и действия по «предотвращению прихода к власти» одной из политических сил выглядит как попытка преднамеренной, искусственной «демонизации» органов внутренних дел, что, по замыслу неизвестных «политтехнологов», должно «расчистить» путь к руководящим постам в системе МВД их политическим заказчикам», - говорится дальше в сообщении.

Поэтому МВД Украины подчеркивает, что попытка некоторых горе-политиков сделать Министерство внутренних дел «разменной монетой» в борьбе за власть дискредитирует украинскую демократию и оскорбляет профессиональное достоинство работников органов внутренних дел.