В ПР считают, что БЮТ и Наша Украина сами себя напугали

Кандидат в депутаты от Партии регионов Юрий Мирошниченко в комментарии “Новому каналу” заявил, что сегодня создание оранжевой коалиции не является свершившимся фактом.

Процесс формирования коалиции в Верховной Раде, напомнил Мирошниченко, начинается после того, как будут обнародованы официальные результаты выборов, нардепы получат мандаты, принесут присягу и сформируют депутатские фракции. “Поэтому все те громкие заявления, которые раздаются из уст отдельных политиков оранжевого лагеря, имеют статус всего-навсего предварительных консультаций и договоренностей. И, кстати, Украина уже имела возможность в 2006 году наблюдать, как быстро разрушаются соглашения об оранжевой коалиции”, - со ссылкой на слова политика сообщает сайт ПР.

Если ПР не сможет объединить политикум вокруг своей программы осуществления реформ, Партия регионов пойдет в оппозицию, - утверждает Мирошниченко. Но и возможность отказа от 150 мандатов (резерв в распоряжении ПР есть) политик не отбрасывает.

«Такой сценарий стал возможным благодаря прецеденту, созданному депутатами от БЮТ и «Нашей Украины», которые для реализации своих политических интересов сложили мандаты и «обнулили» списки, создав основания для досрочных выборов в Верховную Раду. Собственный пример кричащего пренебрежения законами и Конституцией, политической и моральной ответственностью сегодня вызывает страх у этих политиков – ведь Партия регионов также может воспользоваться таким методом. Конечно, этот вопрос станет предметом внутрипартийного рассмотрения и обсуждения, однако уже сейчас понятно, что Партия регионов не будет применять инструментарий авантюристов ради политической целесообразности”.

Мирошниченко обещает, что ПР будет руководствоваться “ исключительно обстоятельствами, предусмотренными Конституцией и законами Украины”. При условии “если наши оппоненты будут действовать в правовом поле, придерживаться всех необходимых процедур и демонстрировать уважение, в первую очередь, к Закону” – тогда ПР спокойно будет работать в оппозиции, не слишком проникаясь своим статусом.

Однако “в случае продолжения «традиций» пренебрежения к Закону, толкования Конституции в угоду корыстным целям, пренебрежения правами граждан, которые отдали свои голоса за политические силы не оранжевого лагеря, Партия регионов может рассмотреть такой вариант развития событий (отказ от 150 мандатов и “обнуление” списков – ред.), как форму протеста и способ защиты интересов наших избирателей», - заявил Мирошниченко.