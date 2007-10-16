Социалисты хотели и хотят услышать пояснения от ЦИК

Обращение Социалистической партии Украины в суд с жалобой на незаконность действий Центральной избирательной комиссии должно стать предупреждением на будущее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом заявила член Соцпартии Валентина СЕМЕНЮК в эфире радио «Эра-FM».

«Мы хотели и хотим услышать от ЦИК пояснения, почему избирателей в списках для голосования 30 сентября 2007 года стало почти на 3,5 миллиона больше», - отметила В.СЕМЕНЮК.

По словам В.СЕМЕНЮК, рассчитывать на объективное решение Высшего административного суда особо не приходится. Но обращение СПУ в суд с жалобой на незаконность действий ЦИК должно стать предупреждением на будущее, касающееся, прежде всего, составления списков для голосования.

В.СЕМЕНЮК убеждена, что на этих выборах именно отсутствие реестра избирателей стало «полем для махинаций». «Что, у нас за год появилось более трех миллионов избирателей?! Это просто демографический взрыв какой-то», - добавила она.

«СПУ будет оспаривать итоги выборов в суде - у нас еще есть для этого, согласно закону, 5 дней», - подчеркнула она.

По мнению В.СЕМЕНЮК, «в Украине не было выборов, а был один большой бизнес-проект, и все партии, прошедшие в парламент, - это клубы по интересам, а не идеологические структуры».

Как сообщал УНИАН, 12 октября кандидат в народные депутаты от СПУ Иван БОКИЙ обратился в Высший административный суд Украины с требованием признать незаконными действия Центральной избирательной комиссии при рассмотрении и принятии протоколов всех 225 окружных избирательных комиссий.

Он также просит суд “запретить ЦИК объявление и публикацию окончательных результатов выборов до пересчета голосов на основании уточненных списков избирателей в соответствии с предоставленным МВД списками граждан, которые находились за границей во время проведения голосования”.

И.БОКИЙ считает, что ЦИК создал предпосылки для использования 3 323 763 гражданами Украины, которые выехали за границу, права проголосовать как в Украине, так и за границей.