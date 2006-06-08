Американцы уничтожили лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба аз-Заркауи

В Багдаде уничтожен лидер «Аль-Каиды в Ираке» Абу Мусаб аз-Заркауи.

Как сообщил телеканал Эй-Би-Си, аз-Заркауи был убит в результате американского авиаудара по одному из домов в пригороде Багдада.

Премьер-министр Ирака Нури аль-МАЛИКИ подтвердил, что лидер "Аль-Каиды в Ираке" уничтожен. "Аз-Заркауи ликвидирован", - заявил аль-МАЛИКИ на краткой пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал "Аль-Иракия".

По данным иракского премьера, аз-Заркауи был убит в результате точечного авиаудара в пригороде Багдада Баакубе, передает РИА «Новости».

Командующий американским контингентом в Ираке генерал Джордж КЕЙСИ подтвердил факт ликвидации террориста и его нескольких ближайших помощников.

Абу Мусаб аз-Заркауи опознан по трем признакам, сообщил командующий американскими силами в Ираке генерал Дж.КЕЙСИ.

По его словам, террорист был опознан по отпечаткам пальцев, анализу ДНК и визуально. "Аз-Заркауи был опознан по отпечаткам пальцев, визуально, то есть его узнали в лицо, а также по шрамам", - сказал генерал.

По его данным аз-Заркауи был уничтожен, когда встречался с другими террористами в доме в восьми километрах от населенного пункта Баакуба, который расположен к северу от Багдада.

"Седьмого июня в 6.15 вечера во время авиационного удара был уничтожен террорист Абу Мусаб аз-Заркауи", - уточнил Дж.КЕЙСИ.