Симоненко не «заценил» мажоритарку и предлагает вернуться к спискам

Об этом заявил лидер коммунистов Петр Симоненко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, "мы будет предлагать вернуться к пропорциональной системе".

Как заявил П.Симоненко, возвращение от смешанной системы выборов к пропорциональной системе позволит "исключить колоссальное влияние капитала", в том числе на ход избирательной кампании.

Напомним, выборы народных депутатов Украины 28 октября впервые с 2002 года проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, а 225 – в одномандатных округах. И если по партспискам КПУ получила результат на данный момент – 13,71%, то по мажоритарке – ни одного мандата.

Как известно, международные наблюдатели большинство нарушений фиксировали именно на мажоритарных округах, основное из которых – подкуп избирателей.