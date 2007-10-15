Кличко подает в суд на Киевсовет
21:42, 15 октября 2007Политика
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...Пора вернуть эту землю
Во вторник, 16 октября, в 10.00 лидер Блока Виталия Кличко – Виталий КЛИЧКО и депутаты от одноименной фракции в Киевсовете передадут в Окружной административный суд г. Киева судебный иск против Киевского городского совета с требованием отменить все решения Киевсовета от 1 октября 2007 года, относительно выделения более 2 га земли, как незаконные.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе секретариата Блока Кличко.
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