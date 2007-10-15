Цушко узнаёт про дела в МВД по телефону

Подавший в отставку с поста министра внутренних дел Украины Василий ЦУШКО интересуется делами ведомства в телефонном режиме, сообщил сегодня в интервью журналистам в Киеве и.о.главы МВД Михаил КОРНИЕНКО.

"Безусловно, он интересуется делами. Мы с ним общаемся в телефонном режиме", - сказал М.КОРНИЕНКО, отвечая на вопросы журналистам.

М.КОРНИЕНКО также напомнил, что В.ЦУШКО находится на лечении и, по словам медиков, состояние его здоровья "оставляет желать лучшего". "Он действительно серьезно заболел, он сейчас на лечении", - добавил М.КОРНИЕНКО.

По его словам, ситуация в МВД и в подразделениях на местах контролируемая.

Отвечая на вопрос о том, консультировался ли кто-либо с ним по поводу кандидатуры на пост будущего министра, М.КОРНИЕНКО сказал "Не ведутся (консультации), нет".