В нескольких областях голоса считают при свечах или с фонариками

В ряде областей после завершения голосования на избирательных участках внезапно стал отключаться свет. Об этом УНИАН сообщил координатор общественного движения «Спільна Справа» Александр Данилюк.

По его словам, в частности, уже зафиксировано около полутора десятка таких случаев в Винницкой, Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской областях. Члены комиссий проводят подсчет, используя фонари и свечи.

При этом А.Данилюк отметил, что члены избирательных участков не информируют наблюдателей о причинах внезапного отключения света, и просят их освободить помещение избирательного участка.