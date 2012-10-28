В нескольких областях голоса считают при свечах или с фонариками
22:40, 28 октября 2012Политика
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В ряде областей после завершения голосования на избирательных участках внезапно исчез свет.
Наблюдателей выпихивают с участков
В ряде областей после завершения голосования на избирательных участках внезапно стал отключаться свет. Об этом УНИАН сообщил координатор общественного движения «Спільна Справа» Александр Данилюк.
По его словам, в частности, уже зафиксировано около полутора десятка таких случаев в Винницкой, Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской областях. Члены комиссий проводят подсчет, используя фонари и свечи.
При этом А.Данилюк отметил, что члены избирательных участков не информируют наблюдателей о причинах внезапного отключения света, и просят их освободить помещение избирательного участка.
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