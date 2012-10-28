Колесников говорит, что изменения в правительстве - компетенция победителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис Колесников сообщил на брифинге, отвечая на вопрос о возможных изменениях в составе Кабинета министров в связи с тем, что, по предварительным данным, ряд членов правительства, в том числе премьер-министр Украины Николай Азаров, избраны народными депутатами.

Б.Колесников сказал, что «победившая партия проведет политсовет», на котором «обсудит сильные и слабые стороны даже не членов правительства, а тех вопросов, которые решались более или менее успешно».

Б.Колесников отказался отвечать на вопрос о том, состоится ли отставка Н.Азарова с поста премьер-министра Украины. Он отметил, что ему некорректно отвечать на такой вопрос.

По словам вице-премьера, после объявления окончательных результатов выборов будет дана «комплексная оценка работы правительства» и в связи с этим приняты решения.