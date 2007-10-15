Мороз начал писать о ”сатанинской породе” власти

Лидер Соцпартии Александр Мороз высказывается за создание "оранжевой" коалиции в новой Верховной Раде, хотя и считает, что она повредит развитию страны.

Об этом он написал в статье "Лукавая власть и безразличный народ", опубликованной в "Киевском телеграфе".

"Грех такого желать, потому что знаю — это горе. Но хотел бы, чтобы коалиция БЮТ—"НУНС" все-таки была создана. И чтобы поработала хотя бы два года или сколько там люди выдержат", - пишет Мороз.

По его мнению, когда "все социальные законы (согласно решению Конституционного суда по инициативе БЮТ) будут профинансированы, когда за два года будут возвращены сбережения граждан, когда не будут увеличиваться коммунальные платежи, а парни не будут призываться на армейскую службу,… люди протрезвеют и вспомнят предложения социалистов — власть нужно переводить туда, где живет народ: в села и города".

"Потому что можно долго водить людей по лабиринту, но они в конце концов разберутся во всем. И возьмутся за поводырей", - отметил Мороз.

По его мнению, разочарованием, которое царит в обществе, "пользуются проходимцы, которые на волне неправды, подкупа и шантажа пробираются к властным рычагам, чтобы с их помощью заботиться о личном благе".

"Не стали мы пока демократическим государством. Обидно, но и государством вообще. Мы еще на пути (хотелось бы верить) к нему. Пока что на этом пути мы теряем и признаки именно народа, а не населения (ответственность за политический выбор, за порядок в государстве, борьба за верховенство права, конституционный порядок), и сам народ в его физическом исчислении", - пишет Мороз.

"Таким образом углубляется пропасть между ставшим безразличным народом и лукавой властью, которая тем временем укрепляет свои форпосты, чтобы отбиваться со временем от обманутого народа", - отметил он.

Мороз также в очередной раз отверг обвинения в подкупе со стороны Партии регионов для перехода в антикризисную коалицию летом 2006 года.

"Когда я был вынужден сделать то, что не годится делать всуе — поклясться перед телезрителями и радиослушателями всем самым дорогим, что никто из социалистов не брал ни копейки за создание антикризисной коалиции, помогло на неделю", - пишет он.

"А потом взялись за старое, потому что сатанинская порода может действовать только с помощью лжи и лицемерия. Обращался к ее проводникам, обращаюсь и сейчас: сделайте то же самое, поклянитесь в чистоте своих действий и намерений. Бог же, которым вы где надо и где не надо прикрываетесь, один. Он всем воздаст", - добавил лидер СПУ.

Украинская правда