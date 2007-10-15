У Ющенко придумали, что делать с газовыми сетями

Государство намерено передавать газораспределительные сети в концессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасностии и обороны Юрий ПРОДАН сегодня на брифинге в Киеве по итогам совещания по вопросам энергетики у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По его словам, в совещании, в частности, приняли участие секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ и вице-премьер-министр по вопросам ТЭК Андрей КЛЮЕВ.

По словам Ю.ПРОДАНА, государство намерено передавать газораспределительные сети в концессию по договорам. Для этого необходимо провести переоценку стоимости газораспределительных сетей, которая на сегодняшний день составляет более 9 млрд. грн.

Он отметил, в настоящее время структура собственности предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазы) непрозрачна, и газовое хозяйство не заинтересовано в модернизации газораспределительных сетей, а также нет никакой ответственности за соблюдение правил эксплуатации сетей.

При этом Ю.ПРОДАН заявил, что в договорах концессии будет определена четкая ответственность за пользование газораспределительными сетями. «Если не будут выполняться условия договоров концессии, они будут забираться и будут переданы в управление «Укргазмережа», - сказал он.

Также он добавил, что из 45 гор- и облгазов только 39 являются рентабельными и имеют небольшую прибыль.

Договора концессии, сообщил Ю.ПРОДАН, будут заключаться на конкурсной основе и, скорее всего, новыми пользователями газораспределительных сетей будут все те же гор- и облгазы, но в новых договорах будут четко прописаны условия концессии и ответственность за нарушение договоров.

Как сообщал УНИАН, в феврале дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Газ Украины» создала свою дочернюю компанию «Укргазмережи» для управления газораспределительными сетями (ГРС).

Распределительные газовые сети, которые являются государственной собственностью, в 2001 г., согласно договору с ДК “Газ Украины” НАК "Нафтогаз Украины", были переданы облгазам в пользование.

Общая протяженность украинских газораспределительных сетей составляет более 300 тыс. км.