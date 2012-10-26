Мельниченко говорит, что в Украину его привел основной инстинкт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Мельниченко заявил в зале суда журналистам.

«Вернулся – инстинкт самосохранения. В Украине больше шансов выжить. Я стал еще более небезопасным для сильных мира сего. А потому хочу переложить ответственность в случае чего на украинское правительство», - сказал Н.Мельниченко.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Н.Мельниченко вернулся из США в Украину и был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту "Борисполь".

По данным пресс-центра СБУ, Главное следственное управление СБУ по доверенности Генпрокуратуры расследует уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по ч. 2 ст. 328 (разглашение государственной тайны), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 3. ст. 365 (превышение служебных полномочий).

В сентябре 2011 года в рамках уголовного дела Н.Мельниченко был объявлен в розыск по обвинению в разглашении государственной тайны, подделке документов и превышении служебных полномочий.

3 августа Н.Мельниченко был задержан в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола. 14 августа Н.Мельниченко был освобожден из тюрьмы в Неаполе.

Сегодня, 26 октября. Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать представление об избрании меры пресечения Н.Мельниченко.