Азаров убедился, что камеры на участках работают четко

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на одном из избирательных участков в Киеве премьер-министр ознакомился с работой систем видеонаблюдения на выборах в Верховную Раду Украины.

«Правительство сделало все возможное для того, чтобы оснастить участки всем необходимым и подготовить их к выборам, Мне было очень интересно, как работают веб-камеры. Я сам сейчас на своем опыте убедился, что работают они достаточно четко. Есть возможность наблюдать не только сам процесс голосования, но и возможность любому находящемуся на участке, и любому желающему за пределами участка, пронаблюдать, как он получил бюллетень», - сказал Н.Азаров.

Премьеру продемонстрировали работу видеокамер в тестовом режиме, которые в день голосования 28 октября будут транслировать в интернет события, происходящие на участке.

«Любые басни, любые рассказы о том, что выборы могут быть сфальсифицированы, полностью исключаются технологически и, разумеется, благодаря присутствию большого количества наблюдателей. То есть совершенно однозначно, что выборы будут проходить честно. Как проголосуют наши люди - это вопрос уже не к нам, это вопрос к самим нашим избирателям. Но то, что их волеизъявление будет оценено объективно, в этом никаких сомнений у нас нет», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 17 октября начала работу система видеонаблюдения на парламентских выборах в Украине.

Портал www.vybory2012.gov.ua позволит пользователям сети интернет в реальном времени наблюдать за выборами в Верховную Раду из любой точки мира.

С 18 октября система начала функционировать в режиме регистрации пользователей. Для работы на портале можно авторизоваться через популярные ИТ-сервисы или пройти несложную процедуру регистрации на портале.

На портале www.vybory2012.gov.ua можно будет формировать список избирательных участков для просмотра трансляции выборов 28 октября. Для этого в поисковое поле в верхней части сайта надо ввести номер участка или название населенного пункта. В зависимости от запроса будут найдены населенные пункты по их названиям или избирательные участки по номерам. Также с помощью интерактивной карты можно будет найти интересующие адреса участков и добавить их в список просмотра.

В день выборов, 28 октября, можно будет видеть изображение с двух камер, расположенных на избирательном участке. Переключатель помещен над видеоплеером; название выбранной камеры выделяется.

На установку на избирательных участках систем видеонаблюдения из госбюджета был выделен почти 1 млрд. грн.

Согласно распоряжению правительства от 20 августа, организацией работ по оборудованию избирательных участков видеокамерами во время выборов в Верховную Раду занималась компания “Ситроникс информационные технологии Украина”.