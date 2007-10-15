Губернатор готов назначить людей Тимошенко при одном условии

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ соглашается с кадровыми предложениями БЮТ и готов назначить своими заместителями их представителей при условии формирования в облсовете постоянной коалиции НУ-НС и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор сообщил журналистам 14 октября в Кременчугском районе.

По его словам, он спокойно воспринял заявление руководства Полтавской областной организации Блока Юлии Тимошенко о том, что они претендуют на должность губернатора и двух заместителей в Полтавской области.

«Я поддерживаю их. Однако БЮТ, к сожалению, снял своего представителя с должности председателя облсовета и передал это кресло представителю Партии регионов. На сегодня никакой политической коалиции в облсовете не существует. Есть ситуативная коалиция. Нынешние кадровые предложения могут быть учтены при главном условии - при создании в облсовете постоянной коалиции НУ-НС и БЮТ. При этом у коалиции должен быть четко прописан формат деятельности, цели и задачи», - сказал В.АСАДЧЕВ.

Напомним, на прошлой неделе Полтавская областная организация Блока Юлии Тимошенко заявила, что претендует на должность губернатора и двух заместителей в Полтавской области. Свои требования руководство партийной организации обосновывает победой БЮТ на выборах в регионе: блок набрал 37,86% голосов избирателей, опередив другие партии и блоки.