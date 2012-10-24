Богатырева просит МИД позвать в Украину немецких врачей Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, Министерство здравоохранения в рамках рассмотрения заявления Ю.Тимошенко относительно ее желания быть выписанной из стационарного лечебного учреждения ЦКБ № 5 «Укрзализныци» и обращения Государственной пенитенциарной службы относительно проведения заседания Международной медицинской комиссии, считает необходимым пригласить немецких врачей для решения вопроса относительно завершения реабилитационного курса Ю.Тимошенко.

В связи с тем, что ответственность за организацию и эффективность проведения реабилитационного курса Ю.Тимошенко в харьковской больнице несут представители клиники «Шарите», украинская часть Международной медицинской комиссии считает, что не уполномочена единолично принимать решение о выписке пациентки.

Представители Международной медицинской комиссии готовы провести заседание в любое удобное для немецкой стороны время.

Последнее заседание Международной медицинской комиссии состоялось в Харькове с участием Карла Макса Айнхойпля, Лутца Хармса и Анетт Рейсхауер 14 октября. По результатам работы комиссии совместно было принято решение о продлении сроков пребывания Ю.Тимошенко в стационарном учреждении.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Ю.Тимошенко обратилась с заявлениями к начальнику Качановской исправительной колонии и главному врачу харьковской больницы № 5 с требованием прекратить ее лечение и перевезти в тюремную камеру.

Экс-премьер считает невозможным продолжать лечение под постоянным наблюдением скрытых видеокамер, записи с которых обнародовались в Интернете.

23 октября Государственная пенитенциарная служба обратилась к Минздраву с просьбой созвать Международную медицинскую комиссию с участием украинских медиков и врачей клиники «Шарите» с последующим проведением консилиума для принятия решения по заявлению Ю.Тимошенко о переводе в колонию.

В тот же день стало известно, что Ю.Тимошенко обратилась с повторным заявлением с просьбой вернуть ее из больницы в колонию.