На посту ГАИ задержали грузовик фальшивых листовок
01:25, 24 октября 2012Политика
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Около поселка Михайловка Перевальского района (Луганская область) на стационарном посту ГАИ №3 сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Ивеко» под управлением жителя Луганска.
В машине находились листовки без выходных данных, содержание которых компрометирует некоторых кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области,
Из автомобиля были изъяты 100 тыс. листовок. Водитель автомобиля пояснил, что указанные листовки он получил в типографии в городе Донецке и вез их в Луганск определенному получателю.
По данному факту Перевальским ГО ГУМВДУ в Луганской области проводится проверка, материалы которой будут направлены в прокуратуру для принятия процессуального решения. Водителя не задерживали.
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