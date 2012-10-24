На посту ГАИ задержали грузовик фальшивых листовок

В машине находились листовки без выходных данных, содержание которых компрометирует некоторых кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области,

Из автомобиля были изъяты 100 тыс. листовок. Водитель автомобиля пояснил, что указанные листовки он получил в типографии в городе Донецке и вез их в Луганск определенному получателю.

По данному факту Перевальским ГО ГУМВДУ в Луганской области проводится проверка, материалы которой будут направлены в прокуратуру для принятия процессуального решения. Водителя не задерживали.