"Батькивщина" через суд требует уничтожить лишние бюллетени

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Киевского регионального штаба объединенной оппозиции "Батькивщина".

"Во время приема бюллетеней наблюдатели от "Батькивщины" заинтересовались слишком толстыми пачками привезенной продукции, которые были подготовлены для отдельных избирательных участков", - сказал народный депутат Украины, руководитель Киевского избирательного штаба "Батькивщина" Юрий Одарченко.

В частности, по его словам, проверка установила, что для избирательного участка №800104 ЦИК изготовила и передала 2176 избирательных бюллетеней, в то время как на этом избирательном участке всего 1142 избирателя. "Нам пытались объяснить, что все это – техническая ошибка. Но на этих выборах, почему-то постоянно происходят какие-то "технические ошибки". Какие могут быть ошибки, если бюллетени должны изготовляться четко в соответствии с заказанным количеством? Мы еще поняли бы объяснение ЦИК, если бы бюллетеней было бы изготовлено меньше, чем нужно, но лишние бюллетени – это очевидный умысел", - считает он.

Ю.Одарченко также добавил, что аналогичные проблемы зафиксированы столичным штабом оппозиции и на других избирательных участках. При этом превышение составляет 91%, что значительно больше разрешенных по действующему законодательству 0,5% резерва. "Из расчета, что на каждом округе будет хотя бы по 1000 таких лишних бюллетеней, то в целом таким образом по Украине может быть сфальсифицировано 225 000 голосов", - заявил руководитель столичного избирательного штаба "Батькивщины".

Справка УНИАН. В соответствии с законодательством, ЦИК заказывает изготовление избирательных бюллетеней в количестве, которое не превышает на 0,5% количества избирателей, внесенных в списки для голосования. С учетом именно такого резерва избирательные бюллетени для голосования по партийным спискам и за кандидатов-мажоритарщиков передаются и в участковые избирательные комиссии.