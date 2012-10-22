55 мажоритарных округов обошлись без представителей прекрасного пола

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Женского консорциума Украины Мария Алексеенко.

Она отметила, что об этом свидетельствуют результаты мониторинга, начатого в мае 2012 года представителями Женской демократической сети Международного республиканского института, Женского консорциума Украины, организации “Женский выбор”, Института демократии и социальных процессов, Киевского института гендерных исследований и организации “Европейский выбор”. Сеть насчитывает 45 организаций, которые осуществляют количественный и качественный мониторинг избирательного процесса парламентских выборов.

Так, сообщила эксперт, мониторинг показал, что в 55 из 225 мажоритарных округов нет ни одной женщины. По ее словам, нет ни одной женщины-кандидата, в частности, в округах в Ривненской области. Больше всего женщин баллотируется в округах в Киевской области - 20%, Черниговской и АРК -19%, Севастополе - 18%. Она отметила, что самое низкое представительство женщин в округах в Закарпатской области - 3%, Херсонской - 7%.

М.Алексеенко отметила, что “чем мощнее партии, тем меньше женщин они предложили в качестве кандидаток в своих избирательных списках”. По ее словам, в первой десятке партийных списков ни одной женщины не представлено у Объединенной оппозиции “Батькивщина” и “Свободы”. По ее словам, из партий, которые имеют шансы пройти в парламент, только “УДАР” представил “40% женщин, то есть 4 женщины из 10 первых кандидатов партии «УДАР”.

Она отметила, что в общих списках партий женщины представлены таким образом: Партия регионов - 14%, «Батькивщина» - 12,9%, «УДАР» - 16,8%, КПУ - 26,6%, «Свобода» - 6,4%.

Как отметила в свою очередь координатор Женской демократической сети в Украине Галина Кошулап, “сегодня в Украине 54% населения - женщины, а среди избирателей их еще больше, но, в то же время, очень низкая пропорция женщин-народных депутатов Украины”.

Она сказала, что мало верится, что к 2015 году “наша страна сможет отчитаться о том, что в парламенте по крайней мере 30% женщин, согласно тем международным обязательствам, которые приняты Украиной”. “Мы остались позади даже таких стран, как Афганистан и Пакистан”, - подчеркнула она.

Также медиа-эксперт Женского консорциума Украины Вера Карайчева отметила, что было промониторено три печатных издания “Голос Україны”, “Урядовий кур’єр” и “Зеркало недели”. По ее словам, в СМИ нет дискриминационных материалов по половому признаку. “Если материал написан в саркастическом тоне, то автор пишет в таком тоне и о мужчинах, и женщинах”, - отметила она.

В.Карайчева сказала, что “очень большая проблема в том, что женщины-кандидатки, особенно в мажоритарных округах, не умеют или не хотят себя представлять в СМИ”. При этом привела пример, когда в Тернополе местное телевидение предложило всем мажоритарщикам выйти на теледебаты, то все женщины-кандидаты отказались.

Эксперт Киевского института гендерных исследований Марфа Скорик отметила, что только две партии –“УДАР” и Партия регионов прямо ввели в свои предвыборные программы положение о поддержке гендерного равенства. По ее словам, в подавляющем большинстве программ партий на первом месте вопросы экономики и социально-экономического развития. Она отметила, что только на втором месте приоритетов вопросы демографии, семейной политики, совмещения семейных обязанностей со служебными.