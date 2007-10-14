На столичной Бесарабке критикуют указ Ющенко

Около 200 активистов ПСПУ и общественной организации “Киевская Русь” на Бессарабской площади в Киеве выступают против празднования 65-й годовщины Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат флаги ПСПУ и лозунги: "Нет – наследникам бандеровцев!”, “Хайль НАТО!”, “ОУН – український різновид фашизму!”, “Нет - украинскому фашизму!”, “Фашисты ОУН-УПА не пройдут!».

Перед участниками митинга выступила лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО, которая обвинила воинов УПА в сотрудничестве с фашистской Германией и раскритиковала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за указ о праздновании годовщины УПА. “Как ЮЩЕНКО может навязывать Украине этот праздник – создания УПА?”, - обратилась она к участникам акции.

Работники милиции не пропускают митингующих на Крещатик.