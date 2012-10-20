Тигипко заподозрил, что оппозиция записалась в готы

Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк не сомневается, что действующее правительство пойдет на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для того, чтобы получить новый кредит Международного валютного фонда.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире «Великої політики».

А.Яценюк заметил, что в следующем году Украина будет иметь «пиковые внешние выплаты на уровне примерно 10 млрд дол.».

«И вы знаете, что в будущем году вы не выплатите ничего, если у вас не будет помощи МВФ», - сказал он, обращаясь к кандидату в народные депутаты от Партии регионов, вице-премьер-министру Сергею Тигипко, который был его оппонентом на этой программе.

В то же время А.Яценюк напомнил, что главным условием предоставления кредита МВФ является повышение цен на энергоносители и на жилищно-коммунальные услуги. «И вы знаете о том, что вы это будете подписывать, и вы врете народу Украины, когда позавчера заявили, что не будете пересматривать тарифы и не будете повышать цены», - сказал А.Яценюк.

В свою очередь С.Тигипко заметил, что оппозиция привыкла все представлять в черных цветах.

«Я только вчера работал с IPad и посмотрел о таком интересном движении, как готы. У меня такое впечатление, когда я вас слушаю, что оппозиция записалась в это движение – все в черном», - сказал С.Тигипко А.Яценюку.