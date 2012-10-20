Тигипко «раскусил» Кличко

Кандидат в народные депутаты от Партии регионов, вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко считает, что лидер партии «УДАР» Виталий Кличко не спешит в коалицию с нынешней оппозицией, поскольку также претендует на место лидера оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Тигипко заявил вчера в эфире «Великої політики».

«Всё намного проще. Сразу после октября начнется подготовка к избранию президента и все думают уже о 2015 годе», - сказал С.Тигипко.

По его словам, кто наберет наибольшее количество голосов избирателей на этих выборах из оппозиционных сил, тот фактически и займет место лидера всей оппозиции. «Тот, кто будет вторым в политической гонке, сразу станет лидером объединенной оппозиции на президентских выборах. И Кличко сегодня не интересно идти в компанию с объединенной оппозицией и со Свободой», - сказал С.Тигипко.

В то же время, добавил он, если все же эти политические силы создадут коалицию в ВР, то ему интересно будет наблюдать, как они проработают хотя бы один месяц. «Это точно будет Крылов «Лебедь, рак и щука». Я думаю, Кличко прекрасно это понимает и он играет свою игру. И я вижу, что это на пользу ему идет», - отметил С.Тигипко.