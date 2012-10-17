Кличко хочет делить с оппозицией портфели, уже выиграв выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Ивано-Франковске, отвечая на вопрос журналистов, готов ли «УДАР» в пятницу подписать соглашение совместно с Объединенной оппозицией «Батькивщина» и «Свобода» о создании демократической коалиции в будущем парламенте.

По словам В.Кличко, информацию о предложении от «Батькивщины» о создании коалиции он получил сегодня, находясь в предвыборной поездке.

«К сожалению, я не ознакомлен с этим соглашением, - сказал В.Кличко, - Главная задача сегодня - получить наибольшую поддержку избирателей и защитить голоса. Следующим шагом уже должен быть шаг к формированию демократического большинства».

По его мнению, «многое зависит, как мы сможем защитить результаты выборов и сколько депутатов приведем в парламент».

«Поэтому сегодня еще рано делить должности, как я уже понял, что уже началось, - сказал В.Кличко. - Мы еще не выиграли выборы, и поэтому сейчас не время делить должности, это можно делать только после результатов выборов».

Как сообщал УНИАН, 16 октября председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк обратился к партии «УДАР» с призывом подписать еще до выборов соглашение о создании демократической коалиции в новой Верховной Раде.

«Мы обращаемся к партии «УДАР» дать четкий ответ, готовы ли они защищать Украину и сформировать демократическое большинство в новом парламенте», - отметил А.Яценюк.

«Объединяться нужно до выборов, а не после, а то после выборов будет ситуация, которой инфицирована нынешняя ВР, – вновь будут торговать карточками (речь идет о карточках для голосования – УНИАН) как кредитным карточками», - заявил А.Яценюк.

Он отметил, что в проекте коалиционного соглашения предусмотрено принятие 80 законопроектов. По его словам, предусматривается принять закон о порядке импичмента Президента Украины. «Мы хотим начать процедуру импичмента действующего Президента Виктора Януковича – 2,5 года хватит», - подчеркнул А.Яценюк.

Также, по его словам, предусматривается принятие законов об отзыве народного депутата Украины, о голосовании исключительно за себя и об уголовной ответственности за голосование чужими карточками.

«Мы отменим позорный языковой закон, а также пенсионную и налоговую реформы», - отметил А.Яценюк.

Кроме того, добавил он, «мы продолжим мораторий на землю, и не позволим торговать Украиной и украинской землей, и зарабатывать миллиарды долларов на обездоленных людях, которые живут в селе».