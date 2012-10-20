Тимошенко, вероятно, не сможет проголосовать

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

«По состоянию на сегодняшний день Юлия Тимошенко должна голосовать на специальном избирательном участке в Качановской исправительной колонии, поскольку избиратели, которые голосуют на спецучастках, созданных в больницах, должны иметь при себе паспорт, которого у Ю.Тимошенко нет», - сказал представитель отдела взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

В то же время в ЦИК подтвердили факт обращения двух окружных избирательных комиссий относительно включения Ю.Тимошенко в список избирателей на специальных участках.

«Это связано с тем, что больница, в которой находится Ю.Тимошенко, относится к одному округу, а исправительное учреждение, в котором она отбывает наказание, – в другом», - уточнил представитель Секретариата ЦИК.

По его словам, в ближайшее время ЦИК подготовит ответ двум окружным избирательным комиссиям относительно окончательного определения места голосования Ю.Тимошенко.

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Как сообщали некоторые СМИ, две окружные избирательных комиссии Харькова обратились в ЦИК с просьбой дать им разъяснение относительно места голосования Ю.Тимошенко.

Как говорится в тексте обращения ОИК 173-го округа, в связи с необходимостью лечения Ю.Тимошенко была помещена в Центральную клиническую больницу «Укрзализныци».

"Однако в связи с отсутствием у осужденной Тимошенко Ю.В. паспорта гражданина Украины и другого документа, который удостоверяет личность, а также в связи с отсутствием заявлений от Тимошенко о желаемом месте голосования ОИК одномандатного избирательного округа № 173 не может быть определен участок для голосования Тимошенко Ю.В.", - говорится в заявлении.

В то же время "отсутствие заявления по адресу специального избирательного участка в Качановской исправительной колонии управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области (№ 54) об обеспечении избирателю голосования по месту его пребывания, также лишит Юлию Владимировну возможности реализовать свое право голоса на этих выборах", - отмечается в заявлении председателя ОИК округа № 168.