Во Львове пикетировали Генконсульство России

07:35, 20 октября 2012
Политика
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Во Львове несколько политических сил области провели пикетирование Генерального Консульства России с требованием восстановить национально-культурные права украинцев в РФ, способствовать открытию украинских школ в РФ, расторгнуть «кабальные газовые контракты» и «харьковские соглашения».

Во Львове пикетировали Генконсульство России

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 человек собрались сегодня на площади возле памятника И.Франко во Львове, откуда прошли маршем под флагами Украинской Национальной Консервативной Партии Украины, УНА-УНСО и красно-черными флагами - к зданию Генерального Консульства России во Львове, что на улице К.Левицкого, 95. Во время шествия участники скандировали „Слава нації – смерть ворогам!”, „Слава Україні!”, „Героям – слава!”.

Председатель УНКП, профессор Национальной академии управления Олег Соскин заявил во время пикетирования, что основная причина организации пикетирования за неделю до парламентских выборов – это то, что „российский режим должен понять, что к власти в Украине идут национально-патриотические силы, которые требуют строить украинско-российские отношения на равноправных принципах”.

В качестве примера равноправных отношений Олег Соскин назвал получение государственного статуса украинским языком в тех населенных пунктах, где украинцы составляют более 10 процентов населения.

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Участники акции обнародовали текст открытого письма Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в котором, в частности, требуют „восстановить национально-культурные права украинцев в Российской Федерации; способствовать созданию культурных центров в тех городах, где проживают украинцы; способствовать получению государственного статуса украинским языком в тех населенных пунктах, где украинцы составляют более 10 процентов”.

Также в обращении к российскому Президенту участники пикетирования требуют „пересмотреть действующие газовые контракты между Украиной и Россией; аннулировать соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского Флота Российской Федерации на территории Украины, которое было заключено с нарушением законодательства Украины и норм международного права; прекратить политику неоколониализма со стороны Российской Федерации в отношении Украины”.

В завершение акции представители пикетирующих пытались передать текст открытого письма Президенту РФ В.Путину, однако к участникам акции из Генконсульства никто не вышел.

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